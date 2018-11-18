FACUA informa
Boletín semanal número 525
18/11/2018
Marea Blanca en Sevilla aprueba en asamblea su apoyo a las próximas movilizaciones en defensa de la sanidad pública
El Ayuntamiento de Puente Genil apoya la PNL de Aparcamientos Reina Sofía sobre la gratuidad de los párkings
FACUA Andalucía celebra talleres de alimentación saludable en colegios públicos de las ocho provincias
FACUA Madrid pide a Sanidad soluciones para el caos generado por los nuevos programas informáticos
Rubén Sánchez: "En la reforma de la ley hipotecaria, el banco debe pagar la tasación porque es quien la necesita"
Facebook empieza a informar a las webs que se vieron afectadas por el hackeo de más de 90 millones de cuentas
Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Madrid expedienta al Mad Cool por impedir entrar con comida y bebida
FACUA denuncia a Epson por impedir que sus impresoras funcionen con cartuchos de otras marcas
FACUA Andalucía y otras organizaciones presentan propuestas sobre el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua
Tras la reclamación de FACUA, Loterías sustituye su línea 902 de atención al usuario
Rubén Sánchez: "La CNMC tiene que estar atenta a los movimientos de la banca en el asunto de las hipotecas"
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