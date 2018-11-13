FACUA Andalucía y otras organizaciones presentan propuestas sobre el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua
Las entidades, que participaron activamente en la elaboración inicial del reglamento anterior, del Suministro Domiciliario del Agua en Andalucía, han redactado una serie de conclusiones sobre el nuevo documento.
FACUA.org
Andalucía-13/11/2018
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FACUA Andalucía y otras organizaciones sociales han presentado este martes 13 de noviembre sus reivindicaciones y propuestas sobre el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua en la comunidad aut�ónoma andaluza, que sustituirá al Reglamento del Suministro Domiciliario de Ag