FACUA Andalucía celebra talleres de alimentación saludable en colegios públicos de las ocho provincias
Dirigidos a estudiantes de entre 9 y 10 años, tratan conceptos como la influencia de la publicidad en la elección de alimentos y el desarrollo de buenas prácticas para una alimentación correcta y completa.
FACUA.org
Andalucía-16/11/2018
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FACUA Andalucía ha desarrollado durante el mes de octubre talleres sobre alimentación saludable en colegios públicos de las ocho provincias.
Impartidos por videoconferencia, están dirigidos a estudiantes de entre 9 y 10 años del segundo ciclo de Primaria,