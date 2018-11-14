Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Madrid expedienta al Mad Cool por impedir entrar con comida y bebida
La asociación había denunciado a la promotora en dos ocasiones por este motivo. El Instituto Municipal de Consumo de Madrid ha corroborado que existió una infracción de la Ley de Protección a los Consumidores.
FACUA.org
Madrid-14/11/2018
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Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, el Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid ha procedido a iniciar un expediente sancionador contra Mad Cool Festival SL, la promotora del festival de música Mad Cool, por prohibir el acceso al recinto con comida y