FACUA informa
Boletín semanal número 581
15/12/2019
FACUA Sevilla participa en un debate sobre comercio local y consumo responsable
FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Getxo que tome medidas para evitar la caída de ramas de los árboles
FACUA Andalucía suscribe el manifiesto por la regulación de los horarios comerciales
El 35% de los usuarios tiene que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de familia
Dieselgate: Los socios de FACUA podrán seguir batallando contra Volkswagen en tribunales alemanes
FACUA Andalucía denuncia a los 8 cines Yelmo de la comunidad por prohibir la entrada con comida y bebida
FACUA Andalucía imparte 16 talleres a alumnos de Primaria sobre la importancia de reducir los plásticos
FACUA alerta de la presencia de mostaza no declarada en gluten de trigo marca Eco-Salim
FACUA denuncia a Wallapop por no entregar a numerosos usuarios el dinero de las ventas realizadas
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