FACUA Andalucía suscribe el manifiesto por la regulación de los horarios comerciales
La federación, junto a otras organizaciones sociales, ha reiterado su defensa de un modelo de comercio que apueste por el consumo responsable y el empleo de calidad.
FACUA.org
Andalucía-12/12/2019
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FACUA Andalucía, junto a CCOO, UGT, Al-Andalus y la Confederación Comercio Andalucía, ha suscrito ese jueves 12 de diciembre un nuevo manifiesto por la regulación de los horarios comerciales y en defensa de un modelo comercial sostenible.
En el acto de presentac