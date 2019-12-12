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FACUA Andalucía suscribe el manifiesto por la regulación de los horarios comerciales

La federación, junto a otras organizaciones sociales, ha reiterado su defensa de un modelo de comercio que apueste por el consumo responsable y el empleo de calidad.

FACUA.org
Andalucía-12/12/2019
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FACUA Andalucía, junto a CCOO, UGT, Al-Andalus y la Confederación Comercio Andalucía, ha suscrito ese jueves 12 de diciembre un nuevo manifiesto por la regulación de los horarios comerciales y en defensa de un modelo comercial sostenible.

En el acto de presentac

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