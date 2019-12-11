Nuestras acciones

Dieselgate: Los socios de FACUA podrán seguir batallando contra Volkswagen en tribunales alemanes

Los afectados personados en la causa de la Audiencia Nacional tienen ahora la vía de presentar demandas individuales con los abogados a los que recurrió la federación de consumidores alemana VZBV.

FACUA.org
Europa-11/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los socios de FACUA-Consumidores en Acción afectados por el dieselgate podrán seguir batallando contra Volkswagen en los tribunales alemanes. Los afectados personados en la causa abierta en la Audiencia Nacional tienen ahora la vía de presentar demandas individuales

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos