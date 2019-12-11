Dieselgate: Los socios de FACUA podrán seguir batallando contra Volkswagen en tribunales alemanes
Los afectados personados en la causa de la Audiencia Nacional tienen ahora la vía de presentar demandas individuales con los abogados a los que recurrió la federación de consumidores alemana VZBV.
FACUA.org
Europa-11/12/2019
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Los socios de FACUA-Consumidores en Acción afectados por el dieselgate podrán seguir batallando contra Volkswagen en los tribunales alemanes. Los afectados personados en la causa abierta en la Audiencia Nacional tienen ahora la vía de presentar demandas individuales