FACUA Andalucía imparte 16 talleres a alumnos de Primaria sobre la importancia de reducir los plásticos
Se han desarrollado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en colegios públicos de las ocho provincias andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-11/12/2019
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FACUA Andalucía ha organizado bajo el lema El plástico como especie invasora 16 talleres durante los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre la importancia de reducir el uso de plásticos de un solo uso. Los cursos se han llevado a cabo en colegios públic