Nuestras acciones

FACUA Andalucía imparte 16 talleres a alumnos de Primaria sobre la importancia de reducir los plásticos

Se han desarrollado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en colegios públicos de las ocho provincias andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-11/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía ha organizado bajo el lema El plástico como especie invasora 16 talleres durante los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre la importancia de reducir el uso de plásticos de un solo uso. Los cursos se han llevado a cabo en colegios públic

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos