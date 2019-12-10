FACUA denuncia a Wallapop por no entregar a numerosos usuarios el dinero de las ventas realizadas
La asociación ha recibido quejas de usuarios de que la plataforma, una vez el comprador ha aceptado el producto, no está ingresando el pago a los vendedores.
FACUA.org
España-10/12/2019
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Imagen: wallapop.es
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado denuncias contra Wallapop ante las autoridades de consumo de varias comunidades autónomas por no entregar a numerosos usuarios el dinero de las ventas que realizan a través de la plataforma.
La asociación ha venido reci