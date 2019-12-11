FACUA Andalucía denuncia a los 8 cines Yelmo de la comunidad por prohibir la entrada con comida y bebida
Recientemente ha trascendido que las salas de Algeciras y Jerez se la impidieron a una niña diabética y otra celíaca, respectivamente.
FACUA.org
Andalucía-11/12/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA Andalucía ha denunciado a los ocho cines Yelmo situados en la comunidad por impedir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida del exterior. La denuncia fue interpuesta ante la Dirección General de Consumo de la Junta a mediados de octubre.
La federación c