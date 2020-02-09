FACUA informa
Boletín semanal número 589
09/02/2020
Tras la acción de FACUA Sevilla, Caja Rural devuelve a una usuaria 64.000 euros de cláusula suelo
FACUA alerta de un fallo en motocicletas Triumph Speed Triple que provoca desaceleraciones involuntarias
FACUA Andalucía insta a la Junta a eliminar una cláusula abusiva de los contratos de comedores escolares
El 87% de los consumidores pide prohibir por completo la publicidad de casinos y casas de apuestas
Usura: Sabadell reduce en 1.900 euros la deuda de un usuario al que le estuvo cobrando el 28% de interés
Una guardería sigue abierta en el edificio del que la Junta quiere desalojar a FACUA Cádiz "por obras"
FACUA reclama medidas contundentes contra las eléctricas que siguen realizando visitas 'puerta a puerta'
El bar de copas que impidió la entrada a 5 jóvenes chinos puede ser clausurado durante al menos un mes
Tras las denuncias de FACUA, Cepsa corrige su publicidad de luz y gas para incluir los impuestos
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