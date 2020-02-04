FACUA reclama medidas contundentes contra las eléctricas que siguen realizando visitas 'puerta a puerta'
Un reciente informe de la CNMC pone de manifiesto que hay compañías que están continuando con su práctica de enviar comerciales a los domicilios, pese a su prohibición en 2018.
FACUA.org
España-04/02/2020
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Captura del vídeo de FACUA Andalucía 'Cuidado con los comerciales de las grandes eléctricas', de su campaña #ahorraenergía. | Imagen: Ricardo Gamaza.
FACUA-Consumidores en Acción reclama medidas contundentes contra aquellas compañías eléctricas que están persistiendo en la práctica de realizar visitas puerta a puerta para vender sus productos, e insta a los usuarios a denunciar si reciben la v