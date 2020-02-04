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FACUA reclama medidas contundentes contra las eléctricas que siguen realizando visitas 'puerta a puerta'

Un reciente informe de la CNMC pone de manifiesto que hay compañías que están continuando con su práctica de enviar comerciales a los domicilios, pese a su prohibición en 2018.

FACUA.org
España-04/02/2020
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FACUA-Consumidores en Acción reclama medidas contundentes contra aquellas compañías eléctricas que están persistiendo en la práctica de realizar visitas puerta a puerta para vender sus productos, e insta a los usuarios a denunciar si reciben la v

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