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Tras las denuncias de FACUA, Cepsa corrige su publicidad de luz y gas para incluir los impuestos

La asociación ha actuado contra diez comercializadoras. Naturgy también modificado la información comercial en su web.

FACUA.org
España-03/02/2020
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Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción contra diez compañías energéticas, Cepsa ha corregido la publicidad de sus ofertas de luz y gas para incluir los impuestos indirectos. La indicación de las tarifas omitiendo el IVA y los impuestos especiales sob

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