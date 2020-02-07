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FACUA alerta de un fallo en motocicletas Triumph Speed Triple que provoca desaceleraciones involuntarias

En el caso de tener instalado el accesorio Quickshifter para facilitar el cambio de velocidades, el sensor de éste puede chocar con la leva del cambio de marchas de la moto e impedir su funcionamiento.

FACUA.org
España-07/02/2020
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en las Triumph modelos Speed Triple S y Speed Triple RS (NNO2) que puede provocar desaceleraciones involuntarias de la moto si se ha instalado el accesorio Quickshifter (TSA), con referencia Triumph A9930469.

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