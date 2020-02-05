El 87% de los consumidores pide prohibir por completo la publicidad de casinos y casas de apuestas
Más de 11.000 consumidores han participado en la encuesta de FACUA. Menos de uno de cada diez son contrarios a que se regulen sus horarios. El 77% apoya que se impida el pago con tarjeta de crédito.
FACUA.org
España-05/02/2020
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El 87% de los consumidores pide prohibir por completo la publicidad y los patrocinios de casinos y casas de apuestas. Es una de las conclusiones que arroja una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción a la que han contestado más de 11.000 personas de toda España (<