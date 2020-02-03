El bar de copas que impidió la entrada a 5 jóvenes chinos puede ser clausurado durante al menos un mes
FACUA advierte de que prohibir el acceso por la raza o nacionalidad de los usuarios supone una infracción grave a la normativa andaluza de espectáculos públicos y actividades recreativas.
FACUA.org
Huelva-03/02/2020
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