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Una guardería sigue abierta en el edificio del que la Junta quiere desalojar a FACUA Cádiz "por obras"

La asociación reitera que la medida es una represalia ante sus críticas contra la gestión del gobierno autonómico.

FACUA.org
Cádiz-04/02/2020
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Una guardería sigue funcionando con normalidad en el mismo edificio en el que tiene su sede FACUA Cádiz durante las obras que según la Junta de Andalucía obligan a desalojar a la organización del inmueble. La asociación

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