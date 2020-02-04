Una guardería sigue abierta en el edificio del que la Junta quiere desalojar a FACUA Cádiz "por obras"
La asociación reitera que la medida es una represalia ante sus críticas contra la gestión del gobierno autonómico.
FACUA.org
Cádiz-04/02/2020
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Imagen: FACUA Cádiz
Una guardería sigue funcionando con normalidad en el mismo edificio en el que tiene su sede FACUA Cádiz durante las obras que según la Junta de Andalucía obligan a desalojar a la organización del inmueble. La asociación