Tras la acción de FACUA Sevilla, Caja Rural devuelve a una usuaria 64.000 euros de cláusula suelo
La entidad le había incluido en el contrato de su hipoteca que "el interés resultante no podrá ser inferior al 4% nominal anual".
FACUA.org
Sevilla-07/02/2020
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Imagen: Blogcrsur.es
Caja Rural ha devuelto a una usuaria 64.000 euros de cláusula suelo tras la acción de FACUA Sevilla. La asociación acudió a los tribunales para que exigieran a la entidad reintegrar las cantidades, pero finalmente se llegó a un acuerdo prejudicial con el banco.<