FACUA informa

Boletín semanal número 77
18/04/2010

Advierten de los graves peligros que puede implicar para los ciudadanos la Propuesta Española por una Europa Digital

Ante las cancelaciones por la nube volcánica, las aerolíneas están obligadas a devolver el importe de los billetes a los afectados que lo soliciten

La mitad de las balanzas de los comercios andaluces no ofrece garantías de marcar el peso correcto

La mayoría de las balanzas de los comercios no da garantías de marcar el peso correcto

Un fallo en las luces de freno obliga a revisar automóviles Nissan Pixo

FACUA pide al Gobierno que defienda en Bruselas una reducción del IVA del libro electrónico

FACUA Cádiz ha presentado más de una veintena de sugerencias al Reglamento municipal de Administración Electrónica

Llamada a revisión a automóviles Honda CR-V por riesgo de incendio

FACUA Málaga imparte una charla a los empresarios de Frigiliana

FACUA Cádiz afirma que el primer teniente de alcalde, José Blas Fernández, desconoce el expediente o falta a la verdad

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