La mayoría de las balanzas de los comercios no da garantías de marcar el peso correcto
Las irregularidades se producen en el 69% de las balanzas de los pequeños establecimientos y en una de cada tres de los supermercados e hipermercados.
FACUA.org
España-15/04/2010
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