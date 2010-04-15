Nuestras accionesNo acreditan haber pasado las inspecciones obligatorias

La mayoría de las balanzas de los comercios no da garantías de marcar el peso correcto

Las irregularidades se producen en el 69% de las balanzas de los pequeños establecimientos y en una de cada tres de los supermercados e hipermercados.

FACUA.org
España-15/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio a nivel nacional que pone de manifiesto que la mayoría de las balanzas de los comercios no da garantías de marcar el peso correcto al vulnerar la normativa de control metrológico.

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