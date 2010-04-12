FACUA Málaga imparte una charla a los empresarios de Frigiliana
Sobre la nueva hoja de reclamaciones, el Sistema Arbitral de Consumo, el asociacionismo y la responsabilidad social de las organizaciones y empresas.
FACUA.org
Málaga-12/04/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha ofrecido el 29 de marzo una charla informativa a la Asociación de Empresarios, Comerciantes, Profesionales y Artistas de Frigiliana (Aecpaf) sobre diversos temas de Consumo.
El Presidente de FACUA M&aa