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FACUA Málaga imparte una charla a los empresarios de Frigiliana

Sobre la nueva hoja de reclamaciones, el Sistema Arbitral de Consumo, el asociacionismo y la responsabilidad social de las organizaciones y empresas.

FACUA.org
Málaga-12/04/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha ofrecido el 29 de marzo una charla informativa a la Asociación de Empresarios, Comerciantes, Profesionales y Artistas de Frigiliana (Aecpaf) sobre diversos temas de Consumo.

El Presidente de FACUA M&aa

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