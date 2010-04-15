La mitad de las balanzas de los comercios andaluces no ofrece garantías de marcar el peso correcto
Las irregularidades alcanzan el 61% en el pequeño comercio, frente el 27% en los supermercados y el 42% en los hipermercados encuestados por FACUA Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-15/04/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha realizado un estudio por el que ha detectado que la mitad de las balanzas de los comercios no ofrecen garantías de marcar el peso correcto ya que vulneran la normativa de control metrológico.