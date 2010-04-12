FACUA Cádiz afirma que el primer teniente de alcalde, José Blas Fernández, desconoce el expediente o falta a la verdad
La Asociación responde a las declaraciones efectuadas por el edil respecto de la decisión de desalojarla de su sede.
FACUA.org
Cádiz-12/04/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA muestra su sorpresa ante las últimas declaraciones efectuadas por el primer teniente de alcalde, José Blas Fernández, respecto de la decisión adoptada por el Ayuntamiento de desalojar a