Nuestras acciones

FACUA Cádiz afirma que el primer teniente de alcalde, José Blas Fernández, desconoce el expediente o falta a la verdad

La Asociación responde a las declaraciones efectuadas por el edil respecto de la decisión de desalojarla de su sede.

FACUA.org
Cádiz-12/04/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA muestra su sorpresa ante las últimas declaraciones efectuadas por el primer teniente de alcalde, José Blas Fernández, respecto de la decisión adoptada por el Ayuntamiento de desalojar a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos