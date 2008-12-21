FACUA informa

Boletín semanal número 8
21/12/2008

FACUA pide a Consumo que analice calzado de otras dos marcas al sospechar que también pueden causar irritaciones y alergias

El presidente de FACUA Cádiz se reúne con la Diputada provincial de Consumo

Telecomunicaciones regala a las telefónicas una sustanciosa subida en las tarifas de los 905

FACUA mantiene encuentros con organizaciones de consumidores de Austria, Eslovaquia y Hungría

Ono factura a un usuario casi 18.000 llamadas a líneas 905 y le amenaza con embargarle sus bienes si no las paga

Organizaciones sociales demandan al Ayuntamiento de Cádiz por la instalación ilegal de kioscos de hostelería

FACUA Málaga asesora a los consumidores sobre el modo de afrontar las compras navideñas

FACUA denuncia por engañosa la campaña navideña de Movistar

FACUA aconseja a los afectados por las cancelaciones en Iberia que reclamen las compensaciones que fija la normativa

FACUA Córdoba organiza el I Concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente

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