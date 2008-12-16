FACUA denuncia por engañosa la campaña navideña de Movistar
Oculta que cobra todas las llamadas como si durasen un minuto. La compañía alega que la promoción sólo está "orientada a consumidores que hacen llamadas largas".
FACUA.org
España-16/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones al considerar que su campaña navideña 100×1 incurre en publicidad engañosa.
La compañía induce a creer que regala minutos de conversaci