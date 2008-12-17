Ono factura a un usuario casi 18.000 llamadas a líneas 905 y le amenaza con embargarle sus bienes si no las paga
Es uno de los más de 1.000 afectados por el fraude de las llamadas falsas que han acudido a FACUA.
FACUA.org
España-17/12/2008
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Ono ha facturado a un usuario 17.908 llamadas a líneas 905 y le amenaza con embargarle sus bienes si no las paga.
Heiko Kraft, un alemán residente en Barcelona, es uno de los más de 1.000 afectados por el fraude de las llamadas falsas a teléfonos de conc