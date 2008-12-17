Nuestras acciones275 páginas de facturas

Ono factura a un usuario casi 18.000 llamadas a líneas 905 y le amenaza con embargarle sus bienes si no las paga

Es uno de los más de 1.000 afectados por el fraude de las llamadas falsas que han acudido a FACUA.

FACUA.org
España-17/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ono ha facturado a un usuario 17.908 llamadas a líneas 905 y le amenaza con embargarle sus bienes si no las paga.

Heiko Kraft, un alemán residente en Barcelona, es uno de los más de 1.000 afectados por el fraude de las llamadas falsas a teléfonos de conc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos