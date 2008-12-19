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Telecomunicaciones regala a las telefónicas una sustanciosa subida en las tarifas de los 905

Mientras, FACUA sigue a la espera de que la Secretaría de Estado acabe con el macrofraude de la facturación de llamadas no realizadas.

FACUA.org
España-19/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) ha regalado a las telefónicas una sustanciosa subida en las elevadas tarifas de las líneas 905.

Las nuevas tarifas aparecen en la resolución que aprobó

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