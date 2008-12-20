Nuestras accionesTras la alerta sobre la marca Amelia Zaragoza

FACUA pide a Consumo que analice calzado de otras dos marcas al sospechar que también pueden causar irritaciones y alergias

Francia ha incluido en la red de alerta europea diecinueve referencias de botas, zapatos y zapatillas deportivas. Contienen dimetilfumarato, una sustancia cuyo uso como biocida está prohibido en la UE.

FACUA.org
Europa-20/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Instituto Nacional del Consumo (INC) que analice dos marcas de calzado al sospechar de su vinculación con irritaciones y alergias en la piel de determinadas personas. Una posible relación que el organismo del Ministerio de Sanida

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