FACUA aconseja a los afectados por las cancelaciones en Iberia que reclamen las compensaciones que fija la normativa
Oscilan entre 250 y 600 euros, en función de la distancia del vuelo.
FACUA.org
España-15/12/2008
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