FACUA Córdoba organiza el I Concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente
Podrán participar todos los jóvenes de entre 13 y 17 años estudiantes de la ESO en la provincia.
FACUA.org
Córdoba-15/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha organizado el I Concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente que se fallará el 15 de marzo, con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
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