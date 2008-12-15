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FACUA Córdoba organiza el I Concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente

Podrán participar todos los jóvenes de entre 13 y 17 años estudiantes de la ESO en la provincia.

FACUA.org
Córdoba-15/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha organizado el I Concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente que se fallará el 15 de marzo, con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

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