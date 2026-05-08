FACUA Galicia denuncia la falta de médico de atención primaria fijo y estable en el municipio de Navia de Suarna
La atención del consultorio se cubre con distintos facultativos que vienen de otros centros y tan solo para unas horas, dejando muy limitada la continuidad de los historiales de los pacientes.
FACUA.org
Galicia-08/05/2026
Protesta de vecinos delante del centro de salud. | Imagen de Europa Press.
FACUA Galicia se ha dirigido al Servicio Galego de Saude (Sergas) para reclamarle que cubra de forma urgente la plaza de atención primaria del consultorio local del municipio de Navia de Suarna, en Lugo, de manera estable y fija.
La asociación, a través de una información publicada en