FACUA Galicia reclama a Adif una mejora del servicio ferroviario en Lugo y Ferrol
El impulso y modernización de estas infraestructuras redundarían en la utilización del tren como medio de transporte principal y como respuesta real a las necesidades de movilidad de la población gallega.
FACUA.org
Galicia-14/05/2026
Imagen: Estación de tren de Lugo.
FACUA Galicia se ha dirigido a la Dirección General del Administrador de Estructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, para denunciar el deficiente servicio ferroviario que existe en Lugo y Ferrol.
Según cuenta el diario