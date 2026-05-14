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FACUA Galicia reclama a Adif una mejora del servicio ferroviario en Lugo y Ferrol

El impulso y modernización de estas infraestructuras redundarían en la utilización del tren como medio de transporte principal y como respuesta real a las necesidades de movilidad de la población gallega.

FACUA.org
Galicia-14/05/2026

FACUA Galicia se ha dirigido a la Dirección General del Administrador de Estructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, para denunciar el deficiente servicio ferroviario que existe en Lugo y Ferrol.

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