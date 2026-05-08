Cinco meses para arreglarle el coche tras un accidente: FACUA Galicia logra que AXA le abone los 907 euros que pagó por uno de alquiler
La afectada se vio obligada a alquilar un vehículo ante la tardanza de la aseguradora en peritar y arreglar el suyo.
FACUA.org
Galicia-08/05/2026
FACUA Galicia ha conseguido que AXA abone a una socia los 907 euros que pagó por un coche de alquiler después de sufrir un accidente con el suyo y permaneciese en el taller, sin arreglar, durante cinco meses.
Rosa S.L., vecina de un pequeño municipio de Lugo, se vio im