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Cinco meses para arreglarle el coche tras un accidente: FACUA Galicia logra que AXA le abone los 907 euros que pagó por uno de alquiler

La afectada se vio obligada a alquilar un vehículo ante la tardanza de la aseguradora en peritar y arreglar el suyo.

FACUA.org
Galicia-08/05/2026

FACUA Galicia ha conseguido que AXA abone a una socia los 907 euros que pagó por un coche de alquiler después de sufrir un accidente con el suyo y permaneciese en el taller, sin arreglar, durante cinco meses.

Rosa S.L., vecina de un pequeño municipio de Lugo, se vio im

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