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Vivienda y suministros
Martinsa-Fadesa declara que perdió 174,8 millones de euros en el primer semestre de 2008
Vivienda y suministros
Martinsa-Fadesa aplaza por segunda vez la presentación de sus resultados semestrales
Vivienda y suministros
El juez acepta la situación de concurso voluntario de acreedores de Martinsa-Fadesa
Vivienda y suministros
Martinsa dice que heredó de Fadesa la mayor parte de viviendas comercializadas sin licencia
Vivienda y suministros
Las sociedades de Fernando Martín que controlan el 44,4% de Fadesa también solicitan el concurso de acreedores.
Vivienda y suministros
FACUA lanza un folleto informativo para asesorar a los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa y sus filiales
Vivienda y suministros
Blanco promete que el Gobierno "echará una mano a las familias" afectadas por la crisis de Martinsa-Fadesa
Vivienda y suministros
FACUA ofrece un decálogo de consejos para los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa
Vivienda y suministros
FACUA habilita una web para informar a los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa
Vivienda y suministros
El Juzgado requiere más información a Martinsa-Fadesa antes de decidir si declara el concurso de acreedores
Vivienda y suministros
Martinsa-Fadesa presenta también solicitud de concurso de acreedores de seis filiales
Vivienda y suministros
Vivienda asegura que "velará" por los derechos de los clientes de Martinsa-Fadesa
Vivienda y suministros
FACUA recomienda a los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa que requieran información sobre los avalistas
Vivienda y suministros
Martinsa-Fadesa solicitará suspensión de pagos
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