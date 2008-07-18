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FACUA lanza un folleto informativo para asesorar a los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa y sus filiales

La publicación se ha incorporado a la página web habilitada por la asociación, 'FACUA.org/martinsafadesa'.

FACUA.org
España-18/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado un folleto informativo para asesorar a los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa y sus filiales.

La publicación se ha incorporado a la página web habilitada ayer por la asociación,

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