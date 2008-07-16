Martinsa-Fadesa presenta también solicitud de concurso de acreedores de seis filiales
Se trata de Jafemafe, Inmobiliaria Mar Plus, Fecler, Inomar, Town Plannig Consultores y Construcciones Pórtico.
FACUA.org
España-16/07/2008
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La inmobiliaria Martinsa-Fadesa informó hoy de que, junto a la solicitud de concurso voluntario presentado por la empresa en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, también se ha presentado solicitud de concurso voluntario de seis filiales.
En concreto, Martinsa-Fades