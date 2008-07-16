El Juzgado requiere más información a Martinsa-Fadesa antes de decidir si declara el concurso de acreedores
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha dictado una providencia para solicitar que subsane "un defecto documental".
FACUA.org
España-16/07/2008
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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña requirió hoy a la dirección del grupo inmobiliario Martinsa-Fadesa que complemente la información aportada en su solicitud de concurso voluntario de acreedores, antes de decidir si procede a declarar la antes conoc