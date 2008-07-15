FACUA recomienda a los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa que requieran información sobre los avalistas
Pide a la ministra de Vivienda que aclare el compromiso de la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda de velar para que la empresa acabe sus promociones.
FACUA.org
España-15/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios que han comprado a Martinsa-Fadesa viviendas pendientes de su construcción que requieran a la empresa información sobre las entidades financieras que avalan las cantidades entregadas a cuenta, ante la incógnita de