El juez acepta la situación de concurso voluntario de acreedores de Martinsa-Fadesa
La inmobiliaria conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidas a la gestión de los administradores concursales.
FACUA.org
España-24/07/2008
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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha declarado en situación de concurso voluntario de acreedores al grupo inmobiliario Martinsa-Fadesa y ha nombrado a tres administradores concursales