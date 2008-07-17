Blanco promete que el Gobierno "echará una mano a las familias" afectadas por la crisis de Martinsa-Fadesa
Chaves vincula la suspensión de pagos con "operaciones económicas y financieras arriesgadas". La empresa afirma que tratará de acabar y entregar todas las viviendas comprometidas.
FACUA.org
España-17/07/2008
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El Gobierno «echará una mano a las familias que se verán afectadas» por el concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos, de Martinsa-Fadesa. Así lo prometió hoy en declaraciones a Punto Radio el vicesecretario general del PSOE, José Blanc