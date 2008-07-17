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FACUA ofrece un decálogo de consejos para los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa

La asociación también ofrece información sobre las noticias que están surgiendo ante la solicitud de concurso de acreedores en la web 'FACUA.org/martinsafadesa'.

FACUA.org
España-17/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un primer decálogo de consejos para los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa. La asociación también ofrece información sobre las noticias que están surgiendo ante la solicitud de concurso de acreedores de l

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