FACUA ofrece un decálogo de consejos para los compradores de viviendas de Martinsa-Fadesa
La asociación también ofrece información sobre las noticias que están surgiendo ante la solicitud de concurso de acreedores en la web 'FACUA.org/martinsafadesa'.
FACUA.org
España-17/07/2008
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