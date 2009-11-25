119 centros participan en el programa 'Alimentos ecológicos para el consumo social en Andalucía'
Iniciado en 2005, promueve la calidad y el consumo de este tipo de productos en la comunidad autónoma.
FACUA.org
Andalucía-25/11/2009
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El programa Alimentos ecológicos para el consumo social es una iniciativa de la Consejería de Agricultura y Pesca en la que también toman parte las Consejerías de Educación, Salud, Igualdad y Bienestar Social y la de Medio Ambiente.
Este proyecto,