Capítulo 2: Ibertrolas
17 trolas de los comerciales de las eléctricas para infectarnos el recibo con el virus zombi
Segundo capítulo de 'Timocracia. 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores'. Un libro editado por FACUA y su Fundación.
Rubén Sánchez
España-28/10/2015
CAPÍTULO 2: IBERTROLAS
17 trolas de los comerciales de las eléctricas para infectarnos el recibo con el virus zombi
A comienzos de la pasada década se produjo un secuestro masivo de líneas telefónicas. Retevisión y otras nuevas compañías que habían irrumpido en el mercado se dedicaban a falsificar contratos para facturar las llamadas a los usuarios suplantando a su operador tradicional, Telefónica de España, que acababa de culminar su total privatización. El ministerio de Ciencia y Tecnología decidió hacer oídos sordos a las denuncias de FACUA, que logró que el caso fuese objeto de debate en e
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