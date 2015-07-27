34 organizaciones ciudadanas firman un manifiesto en defensa del autoconsumo eléctrico
Los partidos de la oposición se comprometen a derogar el Real Decreto que lo penalizará.
FACUA.org
España-27/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los distintos colectivos de organizaciones ciudadanas, entre ellas FACUA, junto al Congreso de los Diputados en la presentación del manifiesto esta mañana.
Los partidos de la oposición han suscrito esta mañana un manifiesto por el desarrollo del autoconsumo sin barreras discriminatorias y se han comprometido con más de una treintena de organizaciones ciudadanas a derogar el proyecto de Real Decreto de autoconsumo actualmente en