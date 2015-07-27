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34 organizaciones ciudadanas firman un manifiesto en defensa del autoconsumo eléctrico

Los partidos de la oposición se comprometen a derogar el Real Decreto que lo penalizará.

FACUA.org
España-27/07/2015
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Los partidos de la oposición han suscrito esta mañana un manifiesto por el desarrollo del autoconsumo sin barreras discriminatorias y se han comprometido con más de una treintena de organizaciones ciudadanas a derogar el proyecto de Real Decreto de autoconsumo actualmente en

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