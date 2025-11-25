41.500 euros en iPhones: FACUA logra que BBVA reembolse a un usuario el dinero que le estafaron suplantando al banco
Cargaron en su cuenta 24 operaciones, la mayoría de ellas para comprar móviles de alta gama en tiendas de electrónica y tecnología de Vitoria, Pamplona, Zaragoza y Albacete.
Tras la reclamación de FACUA Madrid, BBVA ha reembolsado a un socio los 41.537 euros que le fueron sustraídos de su cuenta a través de compras de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en comercios de varias ciudades tras haber sido víctima de un fraude a través de un SMS que suplantaba a