600.000 euros de indemnización por una negligencia médica en un parto en un hospital murciano
Una sentencia del TSJ obliga a la Consejería de Sanidad a pagar a los padres de una niña de 13 años, que sufre una lesión cerebral y un grado de minusvalía del 85% provocados por un déficit de oxígeno en las horas anteriores a su nacimiento.
FACUA.org
Murcia-09/07/2013
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Los padres de una niña nacida hace ahora 13 años en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla, en Murcia, y que padece una lesión cerebral y un grado de minusvalía del 85% deberán ser indemnizados por la Consejería de Sanidad por la negligencia médi