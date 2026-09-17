FACUA Comunidad Valenciana interviene en una mesa redonda sobre derechos lingüísticos en la atención a la ciudadanía
Tendrá lugar este sábado 19 de septiembre a las 11 horas en La Repartidora, en València.
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Comunitat Valenciana-17/09/2026
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FACUA Comunidad Valenciana participa este sábado 19 de septiembre en la mesa redonda Empoderament lingüístic: eines per defensar els drets lingüístics en el dia a dia acerca de los derechos de la ciudadanía valenciana de ser atendida en su lengua.