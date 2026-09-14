Más noticias

Tedi retira del mercado un juego de apilar bloques por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas

En concreto, el producto afectado se corresponde con las referencias 2236400127 y 8558700127, y ha estado a la venta en las tiendas entre el 30 de enero el 7 de septiembre de 2026.

FACUA.org
España-14/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un juego de apilar bloques tras detectar riesgo de asfixia entre los menores al contener piezas pequeñas.

En

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos