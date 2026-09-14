Tedi retira del mercado un juego de apilar bloques por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas
En concreto, el producto afectado se corresponde con las referencias 2236400127 y 8558700127, y ha estado a la venta en las tiendas entre el 30 de enero el 7 de septiembre de 2026.
FACUA.org
España-14/09/2026
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La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un juego de apilar bloques tras detectar riesgo de asfixia entre los menores al contener piezas pequeñas.
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