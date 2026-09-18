FACUA Cádiz participa en la recogida de firmas para revertir la turistificación de la ciudad
La asociación habilita sus oficinas para que las personas empadronadas en Cádiz puedan apoyar la iniciativa que reclama una consulta popular.
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Cádiz-18/09/2026
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Imagen: EFE | Paloma Puente.
FACUA Cádiz apoya la iniciativa ciudadana para impulsar una consulta popular sobre la turistificación de Cádiz y reclamar al Ayuntamiento que adopte medidas para garantizar el derecho de la ciudadanía a seguir viviendo en la ciudad.