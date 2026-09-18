Leroy Merlin alerta del riesgo de lesiones oculares al utilizar el proyector de estrellas Gaming led Astrolite
La empresa ha informado que está afectado el lote 11-GBX-34, con referencia 85188625 y código de barras 3700619433592.
FACUA.org
España-18/09/2026
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Leroy Merlin ha alertado del riesgo potencial de lesiones oculares tras usar un proyector de estrellas con forma de astronauta, que «podría derivar en daños en la vista» de los usuarios.
En concreto, se trata del proyector